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Ізраїль відповів ударами на атаку "Хезболли". Нетаньягу каже, це "не кінець історії"

Неділя 25 серпня 2024 17:06
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Ізраїль відповів ударами на атаку "Хезболли". Нетаньягу каже, це "не кінець історії" Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на щотижневому засіданні уряду заявив, що сьогоднішній попереджувальний удар по "Хезболлі" в Лівані не став "кінцем історії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

""Хезболла" намагалася атакувати державу Ізраїль ракетами та безпілотниками. Ми доручили ЦАХАЛу завдати потужного запобіжного удару, щоб усунути загрозу", - сказав Нетаньяху у своєму вступному слові на засіданні.

З його слів, армія оборони Ізраїлю знищила тисячі ракет малої дальності. Всі вони були націлені на заподіяння шкоди громадянам ізраїльської держави, а також силам країни в Галілеї.

Крім того, ЦАХАЛ перехопив усі безпілотники, які "Хезболла" запускала за стратегічними цілями в центрі країни.

Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль завдав "Хезболлі" несподіваних і нищівних ударів.

"Три тижні тому ми усунули її начальника штабу (Фуада Шукру - ред.). Сьогодні ми зірвали план атаки. (Хасан - ред.) Нассрала з "Хезболли" в Бейруті та (Алі - ред.) Хаменеї в Тегерані мають знати, що це ще один крок на шляху до зміни ситуації на півночі та безпечного повернення наших жителів до своїх домівок", - сказав ізраїльський прем'єр.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 серпня, терористи ліванського угруповання "Хезболла" обстріляли Ізраїль сотнями ракет та безпілотників. За словами бойовиків, вони випустили у бік Ізраїлі понад 320 ракет "Катюша" та вразили 11 військових цілей.

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