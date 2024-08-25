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Израиль ответил ударами на атаку "Хезболлы". Нетаньяху говорит, это "не конец истории"

Воскресенье 25 августа 2024 17:06
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Израиль ответил ударами на атаку "Хезболлы". Нетаньяху говорит, это "не конец истории" Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства заявил, что сегодняшний упреждающий удар по "Хезболле" в Ливане не стал "концом истории".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

""Хезболла" пыталась атаковать государство Израиль ракетами и беспилотниками. Мы поручили ЦАХАЛу нанести мощный упреждающий удар, чтобы устранить угрозу", - сказал Нетаньяху в своем вступительном слове на заседании.

По его словам, армия обороны Израиля уничтожила тысячи ракет малой дальности. Все они были нацелены на то, чтобы нанести вред гражданам израильского государства, а также силам страны в Галилее.

Кроме того, ЦАХАЛ перехватил все беспилотники, которые "Хезболла" запускала по стратегическим целям в центре страны.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль наносил "Хезболле" неожиданные и сокрушительные удары.

"Три недели назад мы устранили ее начальника штаба (Фуада Шукру - ред.). Сегодня мы сорвали план атаки. (Хасан - ред.) Нассрала из "Хезболлы" в Бейруте и (Али - ред) Хаменеи в Тегеране должны знать, что это еще один шаг на пути к изменению ситуации на севере и безопасному возвращению наших жителей в свои дома", - сказал израильский премьер.

Напомним, что сегодня, 25 августа, террористы ливанской группировки "Хезболла" обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. По словам боевиков, они выпустили в сторону Израиле более 320 ракет "Катюша" и поразили 11 военных целей.

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Израиль Хезболла
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