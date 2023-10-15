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Ізраїль відновив подачу води в Газу. Це домовленість Байдена з Нетаньяху

Фото: Ізраїль відновив подачу води в Газу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Ізраїль відновив водопостачання півдня Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN та Sky News.

Водночас міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що рішення було узгоджене між прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху і президентом США Джо Байденом.

За словами Каца, рішення про відновлення водопостачання в певних точках "відповідає політиці Ізраїлю" в Газі.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, яке править сектором Газа, на помсту за найсмертельніший напад на єврейське громадянське населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

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