Израиль возобновил подачу воды в Газу. Это договоренность Байдена и Нетаньяху

Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Израиль возобновил водоснабжение юга Газы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Sky News.
Вторжение ХАМАС в Израиль
7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.
Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.
Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.
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