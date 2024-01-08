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Ізраїль відновить співпрацю зі Starlink. Її призупиняли через заяви Маска

Ізраїль, Понеділок 08 січня 2024 01:33
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Ізраїль відновить співпрацю зі Starlink. Її призупиняли через заяви Маска Фото: в Ізраїлі знову запрацює Starlink (Starlink com)
Автор: Максим Шушко

Ізраїль відновить співпрацю зі SpaceX, що дозволить супутниковому інтернет-сервісу Starlink знову працювати на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

Заступник директора міністерства зв’язку Ізраїлю Елад Малка розповів, що продажі терміналів спочатку будуть обмежені офіційними органами. Стверджується, що Starlink погодився не надавати доступ гуманітарним організаціям у Секторі Газа без схвалення оборонного відомства.

Єрусалим хоче використовувати можливості космічних терміналів для зміцнення зв’язку під час бойових дій вздовж своїх південних і північних кордонів, водночас гарантуючи, що послуга залишиться заблокованою в Газі через побоювання, що вона може бути використана ХАМАСом.

Зі слів Малки, Starlink відкрив ізраїльську дочірню компанію та почне продавати свої термінали найближчими тижнями, при цьому продажі будуть обмежені відповідно до ліцензії переліком схвалених клієнтів, які включають компанії зв’язку та місцеві ради.

Що передувало

Варто зазначити, що восени власник SpaceX Ілон Маск розлютив ізраїльських чиновників, коли запропонував послуги Starlink в Секторі Гази, зокрема гуманітарним групам.

Тоді ізраїльська влада вирішила відмовитися від супутникового зв'язку Starlink. Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі висловив упевненість в тому, що Маск знає, що супутниковим зв'язком користуватимуться не тільки міжнародні організації, а й самі бойовики ХАМАС.

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Ізраїль Starlink Илон Маск
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