Израиль возобновит сотрудничество со Starlink. Ее приостанавливали из-за заявлений Маска

Израиль возобновит сотрудничество со SpaceX, что позволит спутниковому интернет-сервису Starlink снова работать на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Заместитель директора министерства связи Израиля Эллад Малка рассказал, что продажи терминалов будут ограничены официальными органами. Утверждается, что Starlink согласился не предоставлять доступ гуманитарным организациям в секторе Газа без одобрения оборонного ведомства.

Иерусалим хочет использовать возможности космических терминалов для укрепления связи во время боевых действий вдоль своих южных и северных границ, в то же время гарантируя, что услуга останется заблокированной в Газе из-за опасений, что она может быть использована ХАМАСом.

По словам Малки, Starlink открыл израильскую дочернюю компанию и начнет продавать свои терминалы в ближайшие недели, при этом продажи будут ограничены в соответствии с лицензией перечнем одобренных клиентов, включающих компании связи и местные советы.

Что предшествовало

Стоит отметить, что осенью владелец SpaceX Илон Маск разозлил израильских чиновников, когда предложил услуги Starlink в Секторе Газы, в том числе гуманитарным группам.