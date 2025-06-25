Ізраїль "відкинув на роки назад" ядерну програму Ірану: ЦАХАЛ про підсумки операції

Операція Ізраїлю

Нагадаємо, Ізраїль 12 днів тому почав завдавати по Ірану ракетних ударів. Пріоритетними цілями були заводи, де збагачували уран.

В ізраїльській операції взяли участь і США. Вони, ймовірно, допомогли розбомбити підземні ядерні об'єкти Ірану в Натанзі, Фордо та Ісфахані.

Учора, 24 червня, президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран почали перемир'я.

Уже сьогодні Трамп оголосив, що війна Ізраїлю з Іраном завершена.

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