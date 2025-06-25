Израиль "отбросил на годы назад" ядерную программу Ирана: ЦАХАЛ об итогах операции

Операция Израиля

Напомним, Израиль 12 дней назад начал наносить по Ирану ракетные удары. Приоритетными целями были заводы, где обогащали уран.

В израильской операции приняли участие и США. Они, вероятно, помогли разбомбить подземные ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Вчера, 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран начали перемирие.

Уже сегодня Трамп объявил, что война Израиля с Ираном завершена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.