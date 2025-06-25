Израиль "отбросил на годы назад" ядерную программу Ирана: ЦАХАЛ об итогах операции

Израилю выполнил цели операции против Ирана, которая продлилась 12 дней. Иранской ядерной программе нанесен значительный ущерб.
Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"После двенадцати дней беспрецедентных боевых действий Армия обороны Израиля продемонстрировала максимальную эффективность и полностью достигла целей и задач операции", - отметил он.
Замир добавил, что Управление разведки Армии обороны Израиля подтверждает, что ущерб, нанесенный ядерной программе, не является локальным, а носит системный характер.
"Накопленные результаты позволяют нам сделать вывод, что иранская ядерная программа понесла серьезный, широкий и глубокий ущерб и была отброшена на годы назад", - уточнил он.
По словам начальника Генштаба ЦАХАЛ, Израиль не позволит Ирану производить оружие массового поражения.
Напомним, Израиль 12 дней назад начал наносить по Ирану ракетные удары. Приоритетными целями были заводы, где обогащали уран.
В израильской операции приняли участие и США. Они, вероятно, помогли разбомбить подземные ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Вчера, 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран начали перемирие.
Уже сегодня Трамп объявил, что война Израиля с Ираном завершена.
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