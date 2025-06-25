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Війну між Ізраїлем та Іраном завершено, - Трамп

Гаага, Середа 25 червня 2025 17:18
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Війну між Ізраїлем та Іраном завершено, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (nato.int)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном вже завершилася і бойові дії нібито не продовжуватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського лідера за підсумками саміту НАТО в Гаазі.

Трамп нагадав, що минулими вихідними американські війська провели прицільну атаку на ядерні об'єкти Ірану, де збагачували уран. Операція завершилася успішно.

За його словами, жодна країна у світі не могла б провести таку операцію краще, ніж зробили це США.

"Минулого понеділка було досягнуто домовленості про припинення вогню, і ми називаємо це 12-денною війною (між Ізраїлем та Іраном - ред.). Я вважаю, що вона завершена, я не думаю, що вони будуть відновлювати зустрічні атаки. Більше не буде загрози від Ірану, ядерної загрози від Ірану", - додав президент США.

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, Іран затягував підписання ядерної угоди зі США. На цьому тлі Ізраїль завдав по іранській території ракетних ударів. Головними цілями ізраїльських військ стали ядерні об'єкти.

Частина з об'єктів розташована глибоко під землею. Тому для їх знищення Ізраїлю знадобилася допомога США - тільки американські авіабомби можуть пробити такі захищені заводи зі збагачення урану.

22 червня американська авіація вдарила по Ірану. США атакували ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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