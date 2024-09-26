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Ізраїль відхилив пропозицію про тимчасове перемир'я з "Хезболлою"

Фото: глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

США та Франція запропонувала Ізраїлю тимчасово припинити вогонь у Лівані. Однак глава МЗС Ісраель Кац відмовився від пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Беньямін 

Ризик масштабної війни на Близькому Сході

Зауважимо, що загострення ситуація на Близькому Сході почалось ще минулого року, однак останні кілька тижнів протистояння між армією Ізраїлю та ліванським угрупованням "Хезболла", яке підтримує Іран, суттєво загострилося.

Сторони щодня завдають масштабні удари по позиціях і населених пунктах Ізраїлю та Лівану.

У зв'язку з цим президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон провели зустріч на полях Генасамблеї ООН, під час якої обговорили зусилля для припинення вогню між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла".

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ФранціяСполучені Штати АмерикиІзраїльЛіван