Израиль отклонил предложение о временном перемирии с "Хезболлой"

США и Франция предложила Израилю временно прекратить огонь в Ливане. Однако глава МИД Исраэль Кац отказался от предложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Беньямин
Заметим, что обострение ситуация на Ближнем Востоке началось еще в прошлом году, однако последние несколько недель противостояние между армией Израиля и поддерживающей Иран ливанской группировкой "Хезболла" существенно обострилось.
Стороны ежедневно наносят масштабные удары по позициям и населенным пунктам Израиля и Ливана.
В связи с этим президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон провели встречу на полях Генассамблеи ООН, в ходе которой обсудили усилия по прекращению огня между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".
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