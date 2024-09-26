Израиль отклонил предложение о временном перемирии с "Хезболлой"

Риск масштабной войны на Ближнем Востоке

Заметим, что обострение ситуация на Ближнем Востоке началось еще в прошлом году, однако последние несколько недель противостояние между армией Израиля и поддерживающей Иран ливанской группировкой "Хезболла" существенно обострилось.

Стороны ежедневно наносят масштабные удары по позициям и населенным пунктам Израиля и Ливана.

В связи с этим президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон провели встречу на полях Генассамблеи ООН, в ходе которой обсудили усилия по прекращению огня между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.