Ізраїль вдарив по складу зброї "Хезболли" у Лівані: оприлюднене фото

Протистояння між Ізраїлем та "Хезболлою"

Минулого року Армія оборони Ізраїлю лікувідувала практично всіх ватажків угруповання "Хезболла". У вересні ізраїльські військові почали наземну операцію проти ліванських терористів на півдні країни.

Наприкінці листопада Ізраїль та "Хезболла" уклали угоду про перемир'я. За нею ізраїльські війська протягом 60 днів повинні залишити країну, а ліванська армія має взяти під контроль південні райони, щоб не дозволити бойовикам повернутися.

Однак де-факто перемир'я регулярно порушується. Ізраїль часто атакує військові об'єкти ліванських терористів, що не дотримуються угоди.

Наприкінці березня ЦАХАЛ ліквідувала одного з командирів протитанкового підрозділу "Хезболли".

Всередині березня ізраїльські військові атакували командний центр "Радван" на півдні Лівану.

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