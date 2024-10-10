Ізраїль вдарив по Бейруту, ціллю був високопосадовець "Хезболли", - ЗМІ
Ізраїль завдав удару по центру Бейруту. Ціллю атаки був високопосадовець "Хезболли" Вафік Сафа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За даними видання, ціллю масштабного авіаудару ЦАХАЛу цього вечора в центрі Бейрута був керівник підрозділу зв'язку та координації "Хезболли" Вафік Сафа.
Що відомо про Сафу
У 2019 році Міністерство фінансів США потрапило під санкції проти Сафи, яке описало його як співрозмовника Хезболли з ліванськими силами безпеки.
"Як голова апарату безпеки Хезболли, який безпосередньо пов’язаний з Генеральним секретарем Хасаном Насраллою, Сафа використовував ліванські порти та пункти пропуску для контрабанди та сприяв подорожам від імені "Хезболли", підриваючи безпеку ліванського народу, а також викачування цінних імпортних мит і доходів від уряду Лівану", - написало тоді Міністерство фінансів.
Джерело в ліванських службах безпеки підтвердило Reuters, що ізраїльський удар по центру Бейрута був спрямований принаймні на одну високопоставлену фігуру в Хезболлі.
Це вже третій такий напад за межами південного передмістя Бейрута з моменту ескалації Ізраїлем кампанії проти "Хезболли" минулого місяця.
Нагадаємо, вже понад рік між Ізраїлем та "Хезболлою" триває війна. Нещодавно Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію проти бойовиків, війська зайшли на територію Лівану.
Згідно з останніми даними, Ізраїль під час такої операції вже втратив 15 солдатів.
При цьому днями стало відомо, що бойовики "Хезболли" запустили по північній частині Ізраїлю понад 100 ракет.
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