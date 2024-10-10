Ізраїль вдарив по Бейруту, ціллю був високопосадовець "Хезболли", - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За даними видання, ціллю масштабного авіаудару ЦАХАЛу цього вечора в центрі Бейрута був керівник підрозділу зв'язку та координації "Хезболли" Вафік Сафа.

Що відомо про Сафу

У 2019 році Міністерство фінансів США потрапило під санкції проти Сафи, яке описало його як співрозмовника Хезболли з ліванськими силами безпеки.

"Як голова апарату безпеки Хезболли, який безпосередньо пов’язаний з Генеральним секретарем Хасаном Насраллою, Сафа використовував ліванські порти та пункти пропуску для контрабанди та сприяв подорожам від імені "Хезболли", підриваючи безпеку ліванського народу, а також викачування цінних імпортних мит і доходів від уряду Лівану", - написало тоді Міністерство фінансів.

Джерело в ліванських службах безпеки підтвердило Reuters, що ізраїльський удар по центру Бейрута був спрямований принаймні на одну високопоставлену фігуру в Хезболлі.