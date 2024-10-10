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Израиль ударил по Бейруту, целью был высокопоставленный чиновник "Хезболлы", - СМИ

Израиль, Четверг 10 октября 2024 21:26
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Израиль ударил по Бейруту, целью был высокопоставленный чиновник "Хезболлы", - СМИ Фото: Израиль ударил по Бейруту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль нанес удар по центру Бейрута. Целью атаки был высокопоставленный чиновник "Хезболлы" Вафик Сафа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным издания, целью масштабного авиаудара ЦАХАЛа в этот вечер в центре Бейрута был руководитель подразделения связи и координации "Хезболлы" Вафик Сафа.

Что известно о Сафе

В 2019 году Министерство финансов США попало под санкции против Сафы, которое описало его как собеседника Хезболла с ливанскими силами безопасности.

"Как глава аппарата безопасности Хезболлы, непосредственно связанный с Генеральным секретарем Хасаном Насраллой, Сафа использовал ливанские порты и пункты пропуска для контрабанды и способствовал путешествиям от имени "Хезболлы", подрывая безопасность ливанского народа, а также скачивание ценных импортных пошлин и доходов от правительства Ливана", - написало тогда Министерство финансов.

Источник в ливанских службах безопасности подтвердил Reuters, что израильский удар по центру Бейрута был направлен по крайней мере на одну высокопоставленную фигуру в Хезболле.

Это уже третье подобное нападение за пределами южного пригорода Бейрута с момента эскалации Израилем кампании против "Хезболлы" в прошлом месяце.

Напомним, уже более года между Израилем и "Хезболлой" идет война. Недавно Армия обороны Израиля приступила к наземной операции против боевиков, войска зашли на территорию Ливана.

Согласно последним данным, Израиль в ходе такой операции уже потерял 15 солдат.

При этом на днях стало известно, что боевики "Хезболла" запустили по северной части Израиля более 100 ракет.

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