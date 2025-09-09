Ізраїль вдарив по столиці Катару: ціллю стали лідери ХАМАС (фото, відео)

Спочатку в мережі з'явилася інформація про те, що в Досі прогриміла серія вибухів. Також ЗМІ публікували фото і відео, на яких можна було помітити густий дим.



Через деякий час ЦАХАЛ підтвердив, що ізраїльські військові атакували лідерів ХАМАС.

"Армія оборони Ізраїлю та Служба безпеки Ізраїлю завдали точного удару по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС", - сказано в повідомленні ЦАХАЛу.

Військові уточнили, що вищезгадані члени керівництва ХАМАС керували операціями терористичної організації, несуть пряму відповідальність за жорстоку різанину 7 жовтня 2023 року та координували та керували війною проти Ізраїлю.

У ЦАХАЛ також запевнили, що перед атакою "було вжито заходів щодо мінімізації збитків для цивільного населення, у тому числі використання високоточної зброї та додаткових розвідувальних даних".

Оновлено 16:56

За даними Al Arabiya, під час атаки Ізраїлю вдалося ліквідувати головного переговорника ХАМАС Халіла аль-Хайя.

Неназване джерело розповіло виданню, що ціллю атаки ЦАХАЛа були члени вищого керівництва ХАМАС Захер Джабарін, Халед Машал і Нізар Авадалла.