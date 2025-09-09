Ізраїль вдарив по столиці Катару: ціллю стали лідери ХАМАС (фото, відео)

Ізраїльські військові у вівторок, 9 вересня, вдень завдали ударів по Досі, столиці Катару. Вони атакували лідерів угруповання ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Telegram.
Спочатку в мережі з'явилася інформація про те, що в Досі прогриміла серія вибухів. Також ЗМІ публікували фото і відео, на яких можна було помітити густий дим.
"Армія оборони Ізраїлю та Служба безпеки Ізраїлю завдали точного удару по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС", - сказано в повідомленні ЦАХАЛу.
Військові уточнили, що вищезгадані члени керівництва ХАМАС керували операціями терористичної організації, несуть пряму відповідальність за жорстоку різанину 7 жовтня 2023 року та координували та керували війною проти Ізраїлю.
У ЦАХАЛ також запевнили, що перед атакою "було вжито заходів щодо мінімізації збитків для цивільного населення, у тому числі використання високоточної зброї та додаткових розвідувальних даних".
Оновлено 16:56
За даними Al Arabiya, під час атаки Ізраїлю вдалося ліквідувати головного переговорника ХАМАС Халіла аль-Хайя.
Неназване джерело розповіло виданню, що ціллю атаки ЦАХАЛа були члени вищого керівництва ХАМАС Захер Джабарін, Халед Машал і Нізар Авадалла.
Нагадаємо, що днями Ізраїль активізував свою операцію проти бойовиків ХАМАС.
Прем'єр Біньямін Нетаньяху розповів, що ізраїльська авіація вразила одразу 50 "веж терору" в Секторі Газа за два дні. При цьому, за його словами, такі атаки - лише початок масштабної наземної операції.
Зокрема, Ізраїль планує взяти під контроль Газу - найбільше за населенням місто Сектору Газа.