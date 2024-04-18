Ізраїль ударив по Хезболлі на сході Лівану, - Reuters

Удари Ізраїлю по Хезболлі

"Хезболла" (у перекладі з арабського "Партія Аллаха", цитата з Корану), є ліванською шиїтською організацією, що поєднує в собі функції воєнізованого формування та політичної партії.

Метою організації, заснованої в 1982 році під час ліванської громадянської війни групою радикально налаштованих священнослужителів шиїтів за фінансової підтримки Ірану, стало протистояння ізраїльської окупації частини території Лівану шляхом збройних методів.

Раніше ми писали, що ЦАХАЛ за допомогою військової авіації завдав удару по двох базах терористичної організації "Хезболла" в Лівані.

До речі, Армія оборони Ізраїлю вдарила по великому об'єкту Хезболли з виробництва зброї в Лівані.

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