Израиль ударил по Хезболле на востоке Ливана, - Reuters

Удары Израиля по Хезболле

"Хезболла" (в переводе с арабского "Партия Аллаха", цитата из Корана), представляет собой ливанскую шиитскую организацию, сочетающую в себе функции военизированного формирования и политической партии.

Целью организации, основанной в 1982 году во время ливанской гражданской войны группой радикально настроенных шиитских священнослужителей при финансовой поддержке Ирана, стало противостояние израильской оккупации части территории Ливана путем вооруженных методов.

Ранее мы писали, что ЦАХАЛ с помощью военной авиации нанес удары по двум базам террористической организации "Хезболла" в Ливане.

К слову, Армия обороны Израиля ударила по большому объекту Хезболлы по производству оружия в Ливане.

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