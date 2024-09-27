Ізраїль вдарив по головному штабу "Хезболли" у Бейруті: у мережі показали наслідки

За його словами, головний штаб бойовиків був збудований по сусідству з цивільними будинками в районі Дахія, який є оплотом "Хезболли" у Бейруті.

Він уточнив, що наразі жодних змін в інструкції для ізраїльських цивільних осіб немає.

Детальні наслідки удару Хагарі поки не розкрив.

При цьому в мережі вже публікують фото та відео, на яких можна побачити, що над Бейрутом здійнявся густий дим. Це лише четвертий удар Ізраїлю по Бейруту з початку війни.