Ізраїль вдарив по головному штабу "Хезболли" у Бейруті: у мережі показали наслідки

Ізраїльські військові сьогодні, 27 вересня, атакували столицю Лівану - Бейрут. Ціллю удару став головний штаб "Хезболли".
Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За його словами, головний штаб бойовиків був збудований по сусідству з цивільними будинками в районі Дахія, який є оплотом "Хезболли" у Бейруті.
Він уточнив, що наразі жодних змін в інструкції для ізраїльських цивільних осіб немає.
Детальні наслідки удару Хагарі поки не розкрив.
При цьому в мережі вже публікують фото та відео, на яких можна побачити, що над Бейрутом здійнявся густий дим. Це лише четвертий удар Ізраїлю по Бейруту з початку війни.
Варто зауважити, що під час таких атак на столицю Лівану Ізраїль зазвичай ліквідує топ-командиров бойовиків ХАМАС та "Хезболли".
Востаннє Ізраїль бив по Бейруту 20 вересня. Тоді в результаті атаки було ліквідовано голову Оперативного підрозділу "Хезболли" та командира елітних сил "Радван" Ібрагіма Акіла.
Також Ізраїль знищив інших командирів "Радвану". Атака відбулася у момент, коли бойовики проводили нараду.
Більш детально про Ібрагіма Акіла - у матеріалі РБК-Україна.
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