Израиль ударил по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте: в сети показали последствия

Что предшествовало

Стоит заметить, что во время таких атак на столицу Ливана Израиль обычно ликвидирует топ-командиров боевиков ХАМАС и "Хезболлы".

Последний раз Израиль бил по Бейруту 20 сентября. Тогда в результате атаки был ликвидирован глава Оперативного подразделения "Хезболлы" и командир элитных сил "Радван" Ибрагим Акил.

Также Израиль уничтожил других командиров "Радвана". Атака произошла в момент, когда боевики проводили совещание.

Более детально об Ибрагиме Акиле - в материале РБК-Украина.

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