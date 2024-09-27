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Израиль ударил по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте: в сети показали последствия

Фото: израильские военные ударили по Бейруту (x.com/leb_now)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные сегодня, 27 сентября, атаковали столицу Ливана - Бейрут. Целью удара стал главный штаб "Хезболлы".

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, главный штаб боевиков был построен по соседству с гражданскими зданиями в районе Дахия, который является оплотом "Хезболлы" в Бейруте.

 

Он уточнил, что данный момент никаких изменений в инструкции для израильских гражданских лиц нет.

 

Детальные последствия удара Хагари пока не раскрыл.

При этом в сети уже публикуют фото и видео, на которых можно заметить, что над Бейрутом поднялся густой дым. Это только четвертый удар Израиля по Бейруту с начала войны. 

Что предшествовало

Стоит заметить, что во время таких атак на столицу Ливана Израиль обычно ликвидирует топ-командиров боевиков ХАМАС и "Хезболлы".

Последний раз Израиль бил по Бейруту 20 сентября. Тогда в результате атаки был ликвидирован глава Оперативного подразделения "Хезболлы" и командир элитных сил "Радван" Ибрагим Акил.

Также Израиль уничтожил других командиров "Радвана". Атака произошла в момент, когда боевики проводили совещание.

Более детально об Ибрагиме Акиле - в материале РБК-Украина.

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ИзраильЛиванХезболлаАвиаудары