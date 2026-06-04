Ізраїль та Ліван домовились припинити вогонь: на яких умовах

Як випливає із заяви, представники Лівану та Ізраїлю провели у Вашингтоні переговори 3 червня.

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"У результаті переговорів під керівництвом США Ізраїль та Ліван домовилися про реалізацію режиму припинення вогню", - зазначається у заяві.

У пресрелізі зазначається, що домовленості "обмежені повним припиненням вогню з боку радикального руху "Хезболла" та виведенням усіх бойовиків “Хезболли” з сектора на південь від річки Літані".

Ліван зобов'язався посилювати можливості Ліванських збройних сил за підтримки США для встановлення ефективного контролю над усією країною.