Ізраїль та Ліван домовились припинити вогонь: на яких умовах

Представники Лівану та Ізраїлю за підсумками переговорів у США домовилися про запровадження режиму припинення вогню. Обидві сторони засудили агресію Ірану проти країн регіону.
Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на повідомлення Держдепу США.
Як випливає із заяви, представники Лівану та Ізраїлю провели у Вашингтоні переговори 3 червня.
"У результаті переговорів під керівництвом США Ізраїль та Ліван домовилися про реалізацію режиму припинення вогню", - зазначається у заяві.
У пресрелізі зазначається, що домовленості "обмежені повним припиненням вогню з боку радикального руху "Хезболла" та виведенням усіх бойовиків “Хезболли” з сектора на південь від річки Літані".
Ліван зобов'язався посилювати можливості Ліванських збройних сил за підтримки США для встановлення ефективного контролю над усією країною.
Припинення вогню залишається хитким через постійні бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою". Угруповання відмовляється складати зброю та постійно атакує дронами ізраїльські військові об'єкти.
Ізраїльська армія зараз активно почала створювати мініповітряні сили. Ці підрозділи з управління дронами будуть брати участь в операціях проти Хезболли в Лівані.