UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль та "Ісламський джихад" домовилися про припинення вогню

Фото: Ізраїль та "Ісламський джихад" домовилися про припинення вогню (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад", що базується в секторі Газа, домовилися про припинення вогню. Угоди було досягнуто за посередництва Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.

Перемир'я мало розпочатися о 22:00.

Колишній начальник розвідки ЦАХАЛу Амос Ядлін попередив ізраїльтян про необхідність продовжувати дотримуватися інструкцій командування тилу, особливо в останні хвилини перед набранням чинності угоди про припинення вогню, зазначивши, що "Ісламський джихад" зберіг деякі запаси ракет і може прагнути до драматичного фіналу конфлікту.

Згідно з повідомленнями з єгипетських та ізраїльських джерел, угода про припинення вогню зобов'язує обидві сторони не завдавати ударів по будинках і цивільному населенню.

Водночас наголошується, що якщо угода про припинення вогню набуде чинності й діятиме, то наступне випробування відбудеться в четвер, 18 травня, коли пройде щорічний марш на честь Дня Єрусалима, маршрут якого пройде через мусульманський квартал Старого міста. У 2021 році марш було перервано ракетним обстрілом із сектора Гази.

Нагадаємо, 9 травня в Ізраїлі розпочалася операція "Щит і стріла", яка спрямована проти терористів "Ісламського джихаду" у секторі Газа. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль