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Израиль и "Исламский джихад" договорились о прекращении огня

Фото: Израиль и "Исламский джихад" договорились о прекращении огня (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израиль и базирующийся в секторе Газа палестинский "Исламским джихад" договорились о прекращении огня. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.

Перемирие должно было начаться в 22:00.

Бывший начальник разведки ЦАХАЛа Амос Ядлин предупредил израильтян о необходимости продолжать соблюдать инструкции командования тыла, особенно в последние минуты перед вступлением в силу соглашения о прекращении огня, отметив, что "Исламский джихад" сохранил некоторые запасы ракет и может стремиться к драматическому финалу конфликта.

Согласно сообщениям из египетских и израильских источников, соглашение о прекращении огня обязывает обе стороны не наносить удары по домам и гражданскому населению.

При этом отмечается, что если соглашение о прекращении огня вступит в силу и будет действовать, то следующее испытание состоится в четверг, 18 мая, когда пройдет ежегодный марш в честь Дня Иерусалима, маршрут которого пройдет через мусульманский квартал Старого города. В 2021 году марш был прерван ракетным обстрелом из сектора Газа.

Напомним, 9 мая в Израиле началась операция "Щит и стрела", которая направлена против террористов "Исламского джихада" в секторе Газа. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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Израиль