Ізраїль та "Хезболла" можуть припинити вогонь з 27 листопада, - ЗМІ

Як пише видання з посиланням на ліванські ЗМІ, очікується, що президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон оголосять про припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" сьогодні о 22:00.

При цьому сама угода про припинення вогню набуде чинності завтра о 10-й ранку.

Журналісти уточнюють, що така інформація з'явилася після кількох днів напружених переговорів, під час яких Ізраїль наполягав, щоб Францію виключили з чила гарантів безпеки в Лівані. Це пояснюється тим, що Париж заявив про плани виконувати ордер МКС на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Таку угоду все ще має схвалити ізраїльська влада, яка розпочала обговорення документа о 18:00. Очікується, що Нетаньяху також проведе узгодження припинення вогню з місцевою владою на півночі країни (Ізраїль на півночі межує з Ліваном).

