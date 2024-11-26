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Израиль и "Хезболла" могут прекратить огонь с 27 ноября, - СМИ

Иллюстративное фото: Израиль и "Хезболла" могут прекратить огонь с 27 ноября (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские власти могут сегодня, 26 ноября, одобрить прекращение огня в Ливане. Тогда оно вступит в силу 27 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как пишет издание со ссылкой на ливанские СМИ, ожидается, что президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон объявят о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" сегодня в 22:00. 

При этом само соглашение о прекращении огня вступит в силу завтра в 10 утра. 

Журналисты уточняют, что такая информация появилась после нескольких дней напряженных переговоров, в ходе которых Израиль настаивал, чтобы Францию исключили из числа гарантов безопасности в Ливане. Это объясняется тем, что Париж заявил о планах выполнять ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. 

Такое соглашение все еще должны одобрить израильские власти, которые начали обсуждение документа в 18:00. Ожидается, что Нетаньяху также проведет согласование прекращения огня с местными властями на севере страны (Израиль на севере граничит с Ливаном).

 

Прекращение огня в Ливане

Напомним, в октябре Израиль в рамках операции против "Хезболлы" ввел свои войска на территорию Ливана. Там они уничтожали объекты боевиков.

Израильские власти отмечали, что при помощи уничтожения "Хезболлы" на юге Ливана они хотят создать условия для возвращения домой израильтян, которые выехали из северной части Израиля.

Более детально о возможном прекращении огня - в материале РБК-Украина.

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ИзраильЛиванХезболла