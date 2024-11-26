Израиль и "Хезболла" могут прекратить огонь с 27 ноября, - СМИ

Как пишет издание со ссылкой на ливанские СМИ, ожидается, что президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон объявят о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" сегодня в 22:00.

При этом само соглашение о прекращении огня вступит в силу завтра в 10 утра.

Журналисты уточняют, что такая информация появилась после нескольких дней напряженных переговоров, в ходе которых Израиль настаивал, чтобы Францию исключили из числа гарантов безопасности в Ливане. Это объясняется тем, что Париж заявил о планах выполнять ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Такое соглашение все еще должны одобрить израильские власти, которые начали обсуждение документа в 18:00. Ожидается, что Нетаньяху также проведет согласование прекращения огня с местными властями на севере страны (Израиль на севере граничит с Ливаном).



