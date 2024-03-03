Ізраїль та ХАМАС провалили переговори щодо звільнення заручників, - ЗМІ

За словами неназваного ізраїльського чиновника, Ізраїль отримав відповідь від ХАМАС щодо рамок угоди про звільнення заручників, яка була укладена ще минулими вихідними в Парижі.

Водночас представники ісламістського руху відмовились задовольнити вимогу Тель-Авіву щодо списку живих заручників, а також відповіді на те, скільки палестинських ув'язнених Ізраїль повинен відпустити в обмін на кожного звільненого заручника.

"У зв'язку з незадовільною відповіддю, Ізраїль не відправляє сьогодні делегацію до Каїра, сказав чиновник", - додало видання.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

На початку лютого прем'єр Ізраїля повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Каїр, зі свого боку, пригрозив зупинити ключовий мирний договір із Тель-Авівом, якщо армія Ізраїля увійде до Рафаху.

Днями в Ізраїлі погрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.