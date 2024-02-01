Ізраїль та ХАМАС погодилися на нове припинення вогню, - МЗС Катару

"На зустрічі в Парижі вдалося консолідувати пропозиції... Ця пропозиція була схвалена ізраїльською стороною, і тепер ми маємо перше позитивне підтвердження з боку ХАМАС", - розповів представник МЗС Катару.

Це сталося під час зустрічі між катарськими, американськими, ізраїльськими та єгипетськими офіційними особами у Парижі.

При цьому ізраїльські ЗМІ з посиланням на неназваних високопосадовців повідомляють про те, що Ізраїль поки не погоджувався на угоду про припинення вогню з ХАМАС.

Що передувало

Нагадаємо, у жовтні минулого року бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Газа. Військам країни вдалося взяти під контроль більшу частину палестинського анклаву.

Також між Ізраїль та ХАМАС домовлялися про тимчасове припинення вогню. Це зробили для того, щоб бойовики звільнили своїх заручників.

Про пропозицію Ізраїлю до ХАМАС знову призупинити бойові дії стало відомо ще минулого тижня.