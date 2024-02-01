Израиль и ХАМАС согласились на новое прекращение огня, - МИД Катара

"На встрече в Париже удалось консолидировать предложения... Это предложение было одобрено израильской стороной, и теперь у нас есть первое положительное подтверждение со стороны ХАМАС", - рассказал представитель МИД Катара.

Это произошло в ходе встречи между катарскими, американскими, израильскими и египетскими официальными лицами в Париже.

При этом израильские СМИ со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников сообщают о том, что Израиль пока не соглашался на сделку о прекращении огня с ХАМАС.

Что предшествовало

Напомним, в октябре прошлого года боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал наземную операцию в Секторе Газа. Войскам страны удалось взять под контроль большую часть палестинского анклава.

Также между Израиль и ХАМАС договаривались о временном прекращении огня. Это сделали для того, чтобы боевики освободили своих заложников.

О предложении Израиля к ХАМАС снова приостановить боевые действия стало известно еще на прошлой неделе.