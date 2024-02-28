Ізраїль та ХАМАС обережно ставляться до переговорів через заяву Байдена, - Reuters

Ворогуючі сторони у Секторі Газа обережно ставляться до переговорів про перемир'я після заяви президента США Джо Байдена про начебто запуск угоди вже наступного понеділка 4 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС, а також катарські посередники у вівторок, 27 лютого, висловили застереження щодо прогресу на шляху до перемир'я в Секторі Газа після того, як президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, припинення вогню може бути досягнуте менш ніж за тиждень, щоб зупинити війну на період Рамадану.

ХАМАС зважує пропозицію, узгоджену Ізраїлем на переговорах з посередниками в Парижі минулого тижня про припинення вогню, яке призупинить бойові дії на 40 днів. Це стало б першим тривалим перемир'ям у п'ятимісячній війні. Цього тижня делегації обох сторін перебувають у Катарі, де обговорюють деталі.

За словами джерела Reuters, пропозиція Парижа передбачає звільнення бойовиками деяких, але не всіх заручників, яких вони утримують, в обмін на звільнення сотень палестинських ув'язнених, збільшення гуманітарної допомоги для Сектору Газа та виведення ізраїльських військ з населених пунктів в анклаві.

Однак, схоже, вони не задовольняють головну вимогу ХАМАС щодо того, щоб будь-яка угода включала чіткий шлях до остаточного припинення війни та виведення ізраїльських військ, а також вирішення долі ізраїльських чоловіків призовного віку, які перебувають серед заручників.

Позиції Ізраїлю та Катару

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він протистояв "тиску, спрямованому на передчасне закінчення війни" - і в результаті забезпечив популярність Ізраїлю серед американців.

"Ми досягли значного успіху. Це допоможе нам продовжити кампанію до повної перемоги", - сказав він.

Раніше прес-секретар ізраїльського уряду Таль Генріх заявила, що будь-яка угода все одно вимагатиме від ХАМАСу відмовитися від "дивовижних вимог, на іншій орбіті, на іншій планеті". Вона додала: "Ми готові до цього. Але питання залишається в тому, чи готовий ХАМАС".

Катар, який виступає в ролі головного посередника, заявив, що прориву в переговорах ще не досягнуто.

"У нас немає остаточної домовленості з жодного з питань, які перешкоджають досягненню угоди. Ми не втрачаємо надії, що зможемо досягти якоїсь домовленості", - сказав речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі.

Вимоги ХАМАС

Два високопоставлених чиновника ХАМАС заявили агентству, що заява Джо Байдена здається передчасною.

За словами одного з них, "усе ще існують великі прогалини, які слід подолати".

"Першочергові і головні питання припинення вогню і виведення ізраїльських військ чітко не сформульовані, що затримує досягнення угоди", - зазначив один із чиновників.

ХАМАС вже давно заявляє, що звільнить усіх своїх заручників лише в рамках угоди, яка назавжди покладе край війні. Ізраїль заявив, що розглядатиме лише тимчасові паузи і не припинить війну, доки не знищить ісламістське бойове угрупування.

За словами близького до переговорів високопоставленого джерела Reuters, проект пропозиції, що лежить на столі, передбачає 40-денне перемир'я, під час якого ХАМАС звільнить близько 40 заручників - зокрема жінок, осіб молодше 19 і старше 50 років і хворих, - в обмін на близько 400 палестинських ув'язнених, у співвідношенні 10 до одного.

Ізраїль передислокує свої війська за межі населених пунктів. Жителям Сектора Гази, окрім чоловіків призовного віку, буде дозволено повернутися додому в райони, які були евакуйовані раніше, і буде збільшена допомога, зокрема термінове забезпечення житлом.

В Ізраїлі також можуть бути занепокоєні тим, що угода не зможе повернути додому всіх заручників. Ізраїльтяни чоловічої статі призовного віку становлять більшість з тих, кого утримують після того, як ХАМАС звільнив понад 100 жінок, дітей та іноземців під час короткого перемир'я у листопаді.

Заява Байдена щодо перемир'я у Секторі Газа

В понеділок, 26 лютого, президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль вже погодився припинити бойові дії у Секторі Газа на час Рамадану, - місяця мусульманського посту, що, як очікується, розпочнеться 10 березня.

"Наближається Рамадан й ізраїльтяни погодилися, що вони не будуть брати участь у бойових діях під час Рамадану, щоб дати нам час звільнити всіх заручників", - сказав Байден в ефірі програми "Late Night with Seth Meyers" на телеканалі NBC.

Байден також висловив сподівання, що угода про припинення вогню буде укладена до наступного понеділка 4 березня: "Мій радник з національної безпеки каже мені, що вони близькі. Вони близькі. Вони ще не закінчили. Я сподіваюся, що до наступного понеділка ми досягнемо припинення вогню".

Мирні переговори Ізраїлю з ХАМАС

На початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Однак США тиснуть на Нетаньягу з вимогою відкласти наступний етап військової операції, доки він не надасть детальних планів щодо захисту цивільного населення. За даними підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоров'я, внаслідок бойових дій у Секторі Газа загинули понад 29 тисяч людей.

Хоча Байден підтримав право Ізраїлю на самооборону, він також закликав його уряд зробити більше, щоб уникнути загибелі цивільного населення.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван у неділю, 25 жовтня, заявив що представники Ізраїлю, США, Єгипту і Катару під час зустрічі в Парижі домовилися про "широкі контури" угоди про звільнення заручників в обмін на тимчасове припинення вогню.

В Ізраїлі пригрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до початку Рамадану (10 березня).

Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху.

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