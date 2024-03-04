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Ізраїль та ХАМАС близькі до припинення вогню у Секторі Газа, - директор ЦРУ

Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Ізраїль та ХАМАС близькі до припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Член палати представників США Майк Тернер заявив, що дуже важливо, щоб допомога надходила до Гази. Також він заявив, що директор ЦРУ вірить, що припинення вогню є близьким.

"Мене щойно поінформував особисто директор ЦРУ Бернс у п'ятницю. Саме він веде переговори про припинення вогню. І він вірить, що ми близькі. І я думаю, що це дуже, дуже важливо зробити, бо є заручники, які все ще утримуються". внаслідок ХАМАСу та вбивчого нападу 7 жовтня, а також через відчайдушну потребу у допомозі, щоб потрапити до Гази", - заявив Тернер.

Також Майк Тернер заявив, що ХАМАС не дбає про палестинців.

"На жаль, палестинці перебувають у заручниках у ХАМАСу. Вони сидять у бункерах, боягузливо не реагуючи на конфлікт, який самі ж і почали в той час, як їхній народ голодує, це точно показує, що ХАМАС насправді піклується лише про Іран, а не про палестинців", - сказав Тернер.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, наприкінці жовтня і яка продовжується досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Раніше ми писали, що, за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, штати сподіваються на припинення вогню.

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