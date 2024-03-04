Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Секторе Газа, - директор ЦРУ

Член палаты представителей США Майк Тернер заявил что очень важно, чтобы помощь поступала в Газу. Также он заявил, что директор ЦРУ верит, что прекращение огня близко.

"Меня только что проинформировал лично директор ЦРУ Бернс в пятницу. Именно он ведет переговоры о прекращении огня. И он верит, что мы близки. И я думаю, что это очень, очень важно сделать, потому что есть - заложники, которые все еще удерживаются в результате Хамаса и убийственного нападения 7 октября, а также из-за отчаянной потребности в помощи, чтобы попасть в Газу", - заявил Тернер.

Также Майк Тернер заявил, что ХАМАС не заботится о палестинцах.

"К сожалению, палестинцы находятся в заложниках у ХАМАСА. Они сидят в бункерах, трусливо не реагируя на конфликт, который сами же и начали в то время как их народ голодает, это точно показывает, что ХАМАС на самом деле заботится только об Иране, а не о палестинцах", - сказал Тернер.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАС атаковали Израиль с Сектора Газа 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, в конце октября и которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Ранее мы писали, что по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, штаты надеются на прекращение огня.