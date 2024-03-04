RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня в Секторе Газа, - директор ЦРУ

Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Израиль и ХАМАС близки к прекращению огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Член палаты представителей США Майк Тернер заявил что очень важно, чтобы помощь поступала в Газу. Также он заявил, что директор ЦРУ верит, что прекращение огня близко.

"Меня только что проинформировал лично директор ЦРУ Бернс в пятницу. Именно он ведет переговоры о прекращении огня. И он верит, что мы близки. И я думаю, что это очень, очень важно сделать, потому что есть - заложники, которые все еще удерживаются в результате Хамаса и убийственного нападения 7 октября, а также из-за отчаянной потребности в помощи, чтобы попасть в Газу", - заявил Тернер.

Также Майк Тернер заявил, что ХАМАС не заботится о палестинцах.

"К сожалению, палестинцы находятся в заложниках у ХАМАСА. Они сидят в бункерах, трусливо не реагируя на конфликт, который сами же и начали в то время как их народ голодает, это точно показывает, что ХАМАС на самом деле заботится только об Иране, а не о палестинцах", - сказал Тернер.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАС атаковали Израиль с Сектора Газа 7 октября 2023 года. 

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, в конце октября и которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Ранее мы писали, что по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, штаты надеются на прекращение огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУИзраильСектор Газа