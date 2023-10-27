Ізраїль сьогодні розширить наземну операцію в Секторі Газа, - ЦАХАЛ

Він сказав, що останніми годинами кількість атак на Сектор Газа почастішала. За його словами, після наступальної активності останніх днів сухопутні війська сьогодні ввечері розширюють наземну діяльність.

"Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі та терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність", - сказав Хагарі.

Він уточнив, що Ізраїль продовжить атакувати місто Газа і його околиці і продовжимо закликати жителів міста Газа і його околиць рухатися на південь.

По Сектору Газу завдають потужних ударів

CNN пише, що на тлі заяви Хагарі армія Ізраїлю почала завдавати ударів по Газі.

Багато жителів Гази розповіли журналістам, що авіаудари в п'ятницю ввечері були найінтенсивнішими з початку бойових дій.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти ХАМАСу, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ вже завдав ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

Нещодавно повідомлялось, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відклала свою наземну операцію в Секторі Газа приблизно до кінця тижня - поки США не посилять свою ППО на Близькому Сході.