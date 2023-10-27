Израиль сегодня расширит наземную операцию в Секторе Газа, - ЦАХАЛ

Сухопутные войска Израиля сегодня вечером расширят наземную операцию в Секторе Газа.
Об этом заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz и Ynet.
Он сказал, что в последние часы количество атак на Сектор Газа участилось. По его словам, после наступательной активности последних дней сухопутные войска сегодня вечером расширяют наземную деятельность.
"Военно-воздушные силы очень активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность", - сказал Хагари.
Он уточнил, что Израиль продолжит атаковать город Газа и его окрестности и продолжим призывать жителей города Газа и его окрестностей двигаться на юг.
CNN пишет, что на фоне заявления Хагари армия Израиля начала наносить удары по Газе.
Многие жители Газы рассказали журналистам, что авиаудары в пятницу вечером были самыми интенсивными с начала боевых действий.
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.
В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАСа, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ уже нанес удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.
Недавно сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отложила свою наземную операцию в Секторе Газа примерно до конца недели - пока США не усилят свою ПВО на Ближнем Востоке.
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