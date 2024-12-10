Ізраїль швидко просувається вглиб сирійської території після повалення режиму Асада, - WP

Офіційні представники Ізраїлю стверджують, що дії мають оборонний характер і спрямовані на забезпечення безпеки країни.

Зокрема, ізраїльські війська зайняли покинуті сирійські військові об’єкти, щоб уникнути їхнього використання терористами або іншими угрупованнями проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що ця операція є тимчасовою, однак у регіоні її сприйняли інакше.

Повідомляється, що арабські держави гостро розкритикували дії Ізраїлю, назвавши його дії незаконною окупацією. Ліга арабських держав і Єгипет попередили про можливу ескалацію конфлікту та закликали міжнародну спільноту втрутитися.

Ситуація у Сирії зараз

Видання зазначає, що на кордоні з Сирією зростає військова активність: ізраїльські танки, бронетехніка й артилерія готові до подальших дій.

Тим часом у самій Сирії залишається напружена ситуація - після втечі Башара Асада країна опинилася в хаосі.

Ізраїльські військові продовжують пошук складів зброї, зокрема хімічної, а також укріплюють контроль над буферною зоною. Однак регіональні експерти попереджають, що такі дії можуть спричинити нову хвилю конфлікту на Близькому Сході.

Окрім цього, російські військові терміново намагаються евакуювати особовий склад, а також свою техніку. Відомо, що одна із баз росіян наразі в облозі, про що повідомили в ГУР.