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Ізраїль у Секторі Гази взяв понад тисячу заручників, - ЦАХАЛ

Фото: стало відомо скільки заручників взяв Ізраїль у Секторі Гази (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Командувач штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Галеві заявив, що його війська взяли в полон понад 1000 людей під час війни проти ХАМАС в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Начальник Генштабу під час звернення до солдатів сказав, що коли комбатанти складають зброю і піднімають руки, ми їх заарештовуємо, а не розстрілюємо. 

"Ми отримуємо багато інформації від бранців, яких у нас вже більше тисячі", - сказав Галеві.

Зазначається, що ця заява пролунала на фоні того, що ізраїльські військові помилково визнали загрозою і застрелили трьох заручників ХАМАС, які самостійно втекли з полону під час боїв у Шеджайї на півночі Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант назвав цей інцидент жахливим і взяв провину на себе.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Бойовики ХАМАС на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Тель-Авівом та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

14 грудня в Білому домі заявили, що хочуть, щобвійна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе понад кілька місяців.

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