RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль в Секторе Газа взял более тысячи заложников, - ЦАХАЛ

Фото: стало известно, сколько заложников взял Израиль в Секторе Газа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Командующий штабом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герцы Галеви заявил, что его войска взяли в плен более 1000 человек во время войны против ХАМАС в Секторе Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Начальник Генштаба при обращении к солдатам сказал, что когда комбатанты складывают оружие и поднимают руки, мы их арестовываем, а не расстреливаем.

"Мы получаем много информации от пленников, которых у нас уже больше тысячи", - сказал Галле.

Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне того, что израильские военные ошибочно признали угрозой и застрелили трех заложников ХАМАС, которые сбежали самостоятельно из плена во время боев в Шеджайе на севере Газы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал этот инцидент ужасающим и взял вину на себя.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАС в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

14 декабря в Белом доме заявили, что хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В этот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет более нескольких месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль