Израиль в Секторе Газа взял более тысячи заложников, - ЦАХАЛ

Начальник Генштаба при обращении к солдатам сказал, что когда комбатанты складывают оружие и поднимают руки, мы их арестовываем, а не расстреливаем.

"Мы получаем много информации от пленников, которых у нас уже больше тысячи", - сказал Галле.

Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне того, что израильские военные ошибочно признали угрозой и застрелили трех заложников ХАМАС, которые сбежали самостоятельно из плена во время боев в Шеджайе на севере Газы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал этот инцидент ужасающим и взял вину на себя.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАС в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

14 декабря в Белом доме заявили, что хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В этот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет более нескольких месяцев.