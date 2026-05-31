Ізраїль розриває стосунки з главою ООН: що не сподобалось Єрусалиму

Денні Данон, ізраїльський посол, повідомив, що офіційно отримав інформацію від офісу генерального секретаря про те, що Ізраїль та його силові структури будуть включені до щорічного звіту про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Він назвав це рішення "відірваним від фактів і реальності".

ХАМАС також включений до відповідного списку країн і груп, звинувачених у використанні сексуального насильства як зброї війни.

Ізраїльський представник засудив це рішення, заперечив звинувачення і звинуватив голову ООН Антоніу Гутерреша у брехні та у тому, що він не вирішив повністю розслідувати заяви проти Ізраїлю.

"Поставити нас і терористів ХАМАС до одного списку - це неприйнятно", - сказав Данон.

Термін Гутерреша на посаді голови ООН закінчиться цього року, і неясно, що означає оголошення Ізраїлю про розрив зв'язків із його офісом, враховуючи вже й так критичний стан їхніх відносин, пише NYT.

Речник ООН Стефан Дюжаррік схарактеризував оголошення Ізраїлю як "символічне" і таке, що навряд чи змінить діяльність ООН. Він заявив, що організація "продовжить співпрацю з ізраїльською місією".