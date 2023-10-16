UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль розпорядився евакуювати села поблизу кордону з Ліваном

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльський уряд віддав наказ про евакуацію 28 сіл на півночі країни в радіусі двох кілометрів від кордону з Ліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Реалізація плану була схвалена міністром оборони Йоавом Галлантом", - ідеться у спільній заяві міністерства оборони Ізраїлю та Армії оборони Ізраїлю.

При цьому наголошується, що деякий час тому Північне командування поінформувало голів місцевих органів влади про ухвалене рішення.

"План буде здійснюватися головами місцевих муніципалітетів, Міністерством внутрішніх справ і Національним управлінням з надзвичайних ситуацій (NEMA) Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні. 

До плану з евакуації включено 28 населених пунктів.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку Сектора Газа. Бойовики захопили заручників, убили тисячі цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль заявив про "стан війни" і початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС через смертельний напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Сьогодні ЗМІ повідомляли про нібито погодження припинення вогню у Секторі Газа. При цьому Ізраїль це заперечив, заявивши, що на півдні Сектора Газа продовжується проведення військової операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль