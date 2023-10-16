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Израиль распорядился эвакуировать деревни вблизи границы с Ливаном

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильское правительство отдало приказ об эвакуации 28 деревень на севере страны в радиусе двух километров от границы с Ливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Реализация плана была одобрена министром обороны Йоавом Галлантом", - говорится в совместном заявлении министерства обороны Израиля и Армии обороны Израиля.

При этом отмечается, что некоторое время назад Северное командование проинформировало глав местных органов власти о принятом решении.

"План будет осуществляться главами местных муниципалитетов, Министерством внутренних дел и Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям (NEMA) Министерства обороны", - говорится в сообщении. 

В план по эвакуации включены 28 населенных пунктов. 

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны Сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили тысячи гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС из-за смертельного нападения на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Сегодня СМИ сообщали о якобы согласовании прекращения огня в Секторе Газа. При этом Израиль это возразил, заявив, что на юге Сектора Газа продолжаются ведение военной операции.

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Израиль