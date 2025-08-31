Ізраїль розглядає анексію Західного берега: відповідь на визнання Палестини, - Axios

За даними видання, міністр стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер і глава МЗС Гідеон Саар повідомили низці європейських колег, що Ізраїль може анексувати частини Західного берега, якщо вони підуть на визнання Палестини.

Один з європейських чиновників сказав, що Дермер навіть повідомив раднику президента Франції з Близького Сходу Анн-Клер Лежандру, що Ізраїль анексує всю "зону С", що становить 60% території Західного берега.

Минулого тижня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів нараду, на якій обговорювали можливі кроки, які країна може зробити у відповідь на визнання. Також очікується, що ізраїльський кабінет міністрів безпеки обговорить це питання сьогодні, у неділю.

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі сказав в інтерв'ю Axios, що плани європейців спонукають Ізраїль говорити про анексію.

"Те, що планують зробити європейці, змушує дедалі більше людей в Ізраїлі говорити про те, що, можливо, їм слід почати говорити про анексію частин Іудеї та Самарії", - заявив посол, використовуючи термін, яким ізраїльський уряд позначає Західний берег.

Інші варіанти анексії

Високопоставлений ізраїльський чиновник розповів, що розглядають кілька варіантів анексії. Але той, який Дермер представив французам, є максималістським підходом.

Як пише Axios, другим варіантом є анексія ізраїльських поселень і під'їзних шляхів до них, які становлять приблизно 10% території Західного берега.

Третій варіант - анексія поселень, під'їзних шляхів і долини річки Йордан, що становить близько 30% території Західного берега.

Усе залежить від позиції Трампа

Видання зазначає, що більша частина міжнародного співтовариства розглядає Західний берег як окуповану територію і вважатиме будь-які ізраїльські анексії незаконними і провокаційними.

Однак подальші дії Ізраїлю залежатимуть від позиції президента США Дональда Трампа. У свій перший термін він двічі блокував ізраїльські анексії. За словами посла США в Ізраїлі Майка Хакабі, адміністрація поки що не визначилася.

"Я не знаю, наскільки велика (планована анексія - ред.). Я не впевнений, що в ізраїльському уряді є єдина думка про те, де вона буде і наскільки масштабною", - сказав він.

Про плани Ізраїлю виданню розповіли ізраїльські, американські та європейські чиновники. Деякі ізраїльські представники стверджують, що адміністрація Трампа не виступатиме проти анексії, оскільки вони вкрай обурені країнами, які планують визнати Палестину.

Водночас два американські чиновники заявили, що, хоча неможливо передбачити, яку позицію займе Трамп, але малоймовірно, що адміністрація схвалить анексію.