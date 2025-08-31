Израиль рассматривает аннексию Западного берега: ответ на признание Палестины, - Axios

По данным издания, министр стратегических вопросов Израиля Рон Дермер и глава МИД Гидеон Саар сообщили ряду европейских коллег, что Израиль может аннексировать части Западного берега, если они пойдут на признание Палестины.

Один из европейских чиновников сказал, что Дермер даже сообщил советнику президента Франции по Ближнему Востоку Анн-Клер Лежандру, что Израиль аннексирует всю "зону С", составляющую 60% територии Западного берега.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание, на котором обсуждались возможные шаги, которые страна может предпринять в ответ на признания. Также ожидается, что израильский кабинет министров безопасности обсудит этот вопрос сегодня, в воскресенье.

Посол США в Израиле Майк Хакаби сказал в интервью Axios, что планы европейцев побуждают Израиль говорить об аннексии.

"То, что планирует сделать европейцы, заставляет все больше людей в Израиле говорить о том, что, возможно, им следует начать говорить об аннексии частей Иудеи и Самарии", - заявил посол, используя термин, которым израильское правительство обозначает Западный берег.

Другие варианты аннексии

Высокопоставленный израильский чиновник рассказал, что рассматриваются несколько вариантов аннексии. Но тот, который Дермер представил французам, является максималистским подходом.

Как пишет Axios, вторым вариантов является аннексия израильских поселений и подъездных путей к ним, которые составляют примерно 10% территории Западного берега.

Третий вариант - аннексия поселений, подъездных путей и долины реки Иордан, что составляет около 30% територии Западного берега.

Все зависит от позиции Трампа

Издание отмечает, что большая часть международного сообщества рассматривает Западный берег как оккупированную территорию и будет считать любые израильские аннексии незаконными и провокационными.

Однако дальнейшие действия Израиля будут зависеть от позиции президента США Дональда Трампа. В свой первый срок он дважды блокировал израильские аннексии. По словам посла США в Израиле Майка Хакаби, администрация пока не определилась.

"Я не знаю, насколько обширна (планируемая аннексия - ред.). Я не уверен, что в израильском правительстве есть единое мнение о том, где она будет и насколько масштабной", - сказал он.

О планах Израиля изданию рассказали израильские, американские и европейские чиновники. Некоторые израильские представители утверждают, что администрация Трампа не будет выступать против аннексии, поскольку они крайне возмущены странами, которые планируют признать Палестину.

В то же время два американских чиновника заявили, что, хотя невозможно предсказать, какую позицию займет Трамп, но маловероятно, что администрация одобрит аннексию.