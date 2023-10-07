Ізраїль розбомбив будинок ватажка ХАМАСу в Газі, - ЗМІ

Ізраїльські літаки розбомбили будинок ватажка ХАМАСу, що був розташований на півдні Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними видання, метою авіаудару був будинок Єхії аль-Сінвара в Хан-Юнісі на півдні сектора Газа.

Ситуація в Ізраїлі

Нагадаємо, сьогодні бойовики Сектору Гази ХАМАС атакували Ізраїль. В Тель-Авіві заявили про "готовність до війни".

Все, що відомо про ранкову атаку Сектору Гази на територію Ізраїля можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що Бразилія скликає Радбез ООН через напад терористів на Ізраїль. А американський президент Джо Байден заявив, що США нададуть Ізраїлю всю підтримку, яка буде необхідна.

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