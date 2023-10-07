Байден - Нетаньяху: США готові запропонувати всі необхідні засоби підтримки Ізраїлю

Підтримка безпеки Ізраїлю з боку Сполучених Штатів Америки є твердою і непохитною, якою вона й залишиться надалі.

Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Сьогодні вранці я говорив з прем'єр-міністром Нетаньяху про жахливі напади, що тривають в Ізраїлі. США однозначно засуджують цей жахливий напад на Ізраїль з боку терористів ХАМАС з Гази, і я чітко дав зрозуміти Нетаньяху, що ми готові запропонувати всі необхідні засоби підтримки уряду і народу Ізраїлю. Тероризм ніколи не має виправдання", - сказав Байден.

За його словами, Ізраїль має право захищати себе і свій народ.

Байден також наголосив, що Сполучені Штати застерігають проти того, щоб будь-яка інша ворожа Ізраїлю сторона шукала вигоди в цій ситуації.

"Я і моя команда уважно стежимо за цією ситуацією, і я буду залишатися в тісному контакті з Нетаньяху", - додав Байден.

Ситуація в Ізраїлі

Нагадаємо, сьогодні бойовики Сектору Гази ХАМАС атакували Ізраїль. В Тель-Авіві заявили про "готовність до війни".

Все, що відомо про ранкову атаку Сектору Гази на територію Ізраїля можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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