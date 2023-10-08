Ізраїль протягом доби евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою, - ЦАХАЛ

За словами Хагарі, наразі бої продовжуються в південному кібуці Кфар-Аза. За його словами солдати борються за звільнення заручників, яких утримують терористи ХАМАС. Зокрема Збройні сили Ізраїля вже ліквідували більше 400 палестинських бойовиків і заарештували десятки полонених.

Прессекретар ЦАХАЛу уникнув прямої відповіді на питання, чи проводить ізраїльська армія процедуру "обстрілу дахів" в Газі, яка полягає у тому, що мешканців будинків, по яких планують вдарити, заздалегідь попереджають про ракетний удар.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, терористи ХАМАСу атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу по країні, бойовики зайшли на територію Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Ізраїль, зі свого боку, оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Усі подробиці ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна. Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.