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Ізраїль протягом доби атакував більше 450 військових об'єктів ХАМАСа: відео

Фото: Ізраїль протягом доби атакував більше 450 військових об'єктів ХАМАСа (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 28 жовтня, Збройні сили Ізраїля (ЦАХАЛ) атакували більше ніж 450 військових об'єктів бойовиків ХАМАС. Наземна операція продовжує розширюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

Серед вражений воєнних об'єктів ХАМАСа: 

  • центри оперативного командування; 
  • спостережні пункти; 
  • пускові установки протитанкових ракет. 
     

"В рамках розширення наземних операцій об'єднані бойові групи завдали ударів по терористичних осередках, які намагалися атакувати війська, а також по терористичних осередках, які планували здійснити пуски протитанкових ракет. Крім того, сухопутні війська спрямовували літаки ЦАХАЛу на об'єкти терористів", - пише пресслужба. 

Серед втрат ЦАХАЛу за минулу добу: 

  • один з офіцерів отримав важкі поранення внаслідок попадання мінометного снаряда; 
  • солдат ЦАХАЛу отримав  поранення середньої тяжкості під час зіткнення з бойовиками. 

Війна в Ізраїлі 

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

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