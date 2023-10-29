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Израиль в течение суток атаковал более 450 военных объектов ХАМАСа: видео

Фото: Израиль в течение суток атаковал более 450 военных объектов ХАМАС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 28 октября, Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) атаковали более 450 военных объектов боевиков ХАМАС. Наземная операция продолжает расширяться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Среди пораженных военных объектов ХАМАСа: 

  • центры оперативного командования; 
  • наблюдательные пункты; 
  • пусковые установки противотанковых ракет. 

"В рамках расширения наземных операций объединенные боевые группы нанесли удары по террористическим ячейкам, которые пытались атаковать войска, а также по террористическим ячейкам, которые планировали осуществить пуски противотанковых ракет. Кроме того, сухопутные войска направляли самолеты ЦАХАЛа на объекты террористов", - пишет пресс-служба. 

Среди потерь ЦАХАЛа за минувшие сутки: 

  • один из офицеров получил тяжелые ранения в результате попадания минометного снаряда; 
  • солдат ЦАХАЛа получил ранения средней тяжести во время столкновения с боевиками.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

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ИзраильХАМАС