Ізраїль просить США надіслати ще одну батарею ППО THAAD

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, міністр закордонних справ Ізраель Кац заявив, що лідера ХАМАС Яхья Сінвар було ліквідовано. Ізраїль наголосив, що він був відповідальний за масштабну атаку, яка відбулась 7 жовтня минулого року.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зло "понесло тяжкий удар". Однак завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, за словами Нетаньяху, "ще не виконане".

Яхья Сінвар став новим лідером ХАМАС після того, як 31 серпня в Тегерані був убитий Ісмаїл Ханія.

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