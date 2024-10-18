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Ізраїль просить США надіслати ще одну батарею ППО THAAD

Фото: Ізраїль просить США надіслати ще одну батарею ППО THAAD (flickr.com/mdabmds)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль звернувся до США з проханням надіслати другу батарею THAAD. Дане прохання було озвучено напередодні планування атаки на Іран у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, міністр закордонних справ Ізраель Кац заявив, що лідера ХАМАС Яхья Сінвар було ліквідовано. Ізраїль наголосив, що він був відповідальний за масштабну атаку, яка відбулась 7 жовтня минулого року.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зло "понесло тяжкий удар". Однак завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, за словами Нетаньяху, "ще не виконане".

Яхья Сінвар став новим лідером ХАМАС після того, як 31 серпня в Тегерані був убитий Ісмаїл Ханія.

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