Израиль просит США отправить еще одну батарею ПВО THAAD

Напомним, вчера, 17 октября, министр иностранных дел Израэль Кац заявил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Израиль подчеркнул, что он был ответственен за масштабную атаку, произошедшую 7 октября прошлого года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что зло "понесло тяжелый удар". Однако задача, стоящая перед Израилем, по словам Нетаньяху, "еще не выполнена".

Яхья Синвар стал новым лидером ХАМАС после того, как 31 августа в Тегеране был убит Исмаил Хания.

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