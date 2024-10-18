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Израиль просит США отправить еще одну батарею ПВО THAAD

Фото: Израиль просит США отправить еще одну батарею ПВО THAAD (flickr.com/mdabmds)
Автор: Карина Левицкая

Израиль обратился в США с просьбой отправить вторую батарею THAAD. Данная просьба была озвучена накануне ответной планировки атаки на Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Напомним, вчера, 17 октября, министр иностранных дел Израэль Кац заявил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Израиль подчеркнул, что он был ответственен за масштабную атаку, произошедшую 7 октября прошлого года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что зло "понесло тяжелый удар". Однако задача, стоящая перед Израилем, по словам Нетаньяху, "еще не выполнена".

Яхья Синвар стал новым лидером ХАМАС после того, как 31 августа в Тегеране был убит Исмаил Хания.

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