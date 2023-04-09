Ізраїль продовжив візи українським біженцям

Ізраїль продовжив гуманітарну допомогу українським біженцям у зв'язку із війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Допомога включає продовження візи та невизначену допомогу в галузі "охорони здоров'я та соціального забезпечення".

При цьому в Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаніяху не повідомили, коли спливає термін дії допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль зупинить щомісячні виплати українським переселенцям.

Крім того, Ізраїль дозволив частині українських біженців влаштуватися на роботу.

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