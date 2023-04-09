ua ru
Вс, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль продлил визы украинским беженцам

Новина українською →
Тель-Авив, Воскресенье 09 апреля 2023 16:09
Израиль продлил визы украинским беженцам Фото: Израиль продлил визы украинским беженцам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израиль продлил гуманитарную помощь украинским беженцам в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Помощь включает в себя продление визы и неопределенную помощь в области "здравоохранения и социального обеспечения".

При этом в Офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетанияху не сообщили, когда истекает срок действия помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль остановит ежемесячные выплаты украинским переселенцам.

Кроме того, Израиль позволил части украинских беженцев устроиться на работу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Война России против Украины
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и 14 дронов, - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и 14 дронов, - Генштаб
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян