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Израиль позволит части украинских беженцев устроиться на работу

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Четверг 23 июня 2022 14:50
Израиль позволит части украинских беженцев устроиться на работу Фото: Израиль позволит части украинских беженцев устроиться на работу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 1 июля, украинцы, прибывшие в Израиль до начала войны на территории Украины - смогут трудоустроиться. Решение коснется около 13 тысяч украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Haaretz.

Решение будет касаться украинцев, которые сегодня находятся в Израиле, у которых истек срок действия туристических виз.

В то же время гражданам, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения России, МВД продлило вид на жительство до конца июля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, кто и как среди украинских беженцев сможет получить финансовую помощь в Эстонии.

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